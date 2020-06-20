Эксперт рассказала, как действуют спецслужбы РФ на Западе

Эксперт Марианна Вар считает, что российские спецслужбы на западе действуют по методам КГБ.

Проукраинская активистка Франции и эксперт Марианна Вар, проанализировав интервью бывшего агента КГБ Юрия Безменова, который в 70-х годах бежал на Запад, объяснила, почему в Европе до сих пор эффективны методы работы КГБ-ФСБ.

Свои мысли она выложила на странице в Facebook и в сетевых группах украинцев во Франции.

«Это интервью на английском языке с французскими субтитрами, датируемое 1985 годом, является чрезвычайно редкостным. Юрий Безменов, бывший агент КГБ, переехавший на Запад в 1970-х, описывает методы дестабилизации и манипулирования общественным мнением на Западе. В контексте последних событий во Франции и во всем мире в 2020 году, это видео сегодня важнее, чем когда-либо», - написала она.

Марианна Вар считает, что элементы гибридной войны, разработанные КГБ СССР в прошлом веке, Россия применяет и сейчас. Среди них активистка выделила отдельно: сознательное проведение коммунистами глобальной политики манипулирования мнением и элитами во всем мире; навязывание школьникам и студентам социалистических идеалов по крайней мере трех поколений и систематический отбор и привлечение всех субъектов общественного мнения на Западе для влияния и дестабилизации некоммунистического мира. Такие действия, считает эксперт, обусловили и деморализовали (потеря ценностей) цели слоев общества, которые стали «полезными идиотами» социализма.

«Это интервью позволяет понять, почему с 2007 года нам еще приходится сталкиваться с левыми радикалами, почему так много преподавателей продолжает подрывать поколения школьников, студентов и т.д. ... и почему борьба против марксистского социализма, несмотря на имеющиеся доказательства его вредоносности, до сих пор стоит на повестке дня», - написала она.

В интервью бывший агент КГБ Юрий Безменов объясняет как распределялись ресурсы КГБ на подрывную и шпионскую деятельность за рубежом. «15% времени, средств и человеческих усилий КГБ тратило на шпионские операции, и почти 85% - на идеологические операции и диверсии, манипуляции общественным мнением, которые кгб-шной лексикой назывались активные меры или психологические операции», - сказал он.

Юрий Александрович Безменова, также известен под именем Томас Дэвид Шуман - бывший офицер Первого главного управления КГБ (ныне Служба внешней разведки РФ), специалист советской пропаганды, дезинформации и подрывных действий. Работал в советском агентстве печати «Новости» в посольстве СССР в Индии. В 1970 году бежал на Запад, где некоторое время жил под именем Томас Шуман. После того, как КГБ его выследил, обнародовал информацию о методах советской пропаганды и диверсионной идеологической деятельности в своих интервью, лекциях и брошюрах.