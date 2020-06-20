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Поддержка крымских татар: в Петербурге прошла акция

Поддержка крымских татар: в Петербурге прошла акция
07:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com
Российские активисты вечером 18 июня провели в центре Петербурга ежемесячную акцию в поддержку крымских татар в рамках "Стратегии-18".

"Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия (не просто сильный дождь, но и гроза) мы все же провели акцию в рамках Стратегии-18… У нас тут странная ситуация. В стране будут Парад Победы, голосование за поправки в Конституцию. А вот одиночные пикеты в Петербурге по-прежнему запрещены", - поясняет активист.

Поэтому, по его словам, акция прошла в необычном формате, не в виде одиночных пикетов в центре Петербурге, а в виде флешмоба.

Плакаты, с которыми сфотографировались активисты, информируют о ситуации на аннексированном полуострове, ее исторических истоках и аналогиях: "Крым согласно Будапештскому меморандуму – это Украина. Путин В.В. – международный террорист!". "Сталинская депортация крымских татар – преступление без срока давности", "Оккупанты, крымские татары обойдутся без вашей опеки, как обходились сотни лет до вас. Вон из Крыма! Чемодан-Вокзал-Россия!".

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Были также плакаты, рассказывающие о конкретных проблемах преследуемых крымских татар. Например, о ветеране крымскотатарского национального движения 82-летней Айше Сейтмуратовой, которую долго держали на границе, не выпуская из Крыма.

Активисты Санкт-Петербурга три с половиной года назад объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в память о дне депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Они поясняют, что стараются сделать факты преследования крымских татар публичными, усилить общественное давление на "людей, принимающих решения". И, в конечном итоге, надеются на "обмен всех на всех".

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Крым, РФ, Петербург.

Автор:

Телеграф
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