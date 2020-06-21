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Предвыборные пикеты в Беларуси: более 250 задержанных

Предвыборные пикеты в Беларуси: более 250 задержанных
03:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В отношении граждан Беларуси составлены около 270 протоколов об административных правонарушениях во время предвыборных пикетов.

Около 270 жителей Беларуси были задержаны после несанкционированных массовых мероприятий в ходе предвыборных пикетов, сообщила пресс-служба МВД республики.

"В отношении граждан составлены около 270 протоколов об административных правонарушениях, в основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий", - говорится в сообщении.

Речь идет об акции, которая состоялась в минувшую пятницу в Минске и ряде городов Беларуси.

В ведомстве добавили, что по закону "участники массового мероприятия обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка".

"Обращаемся к жителям и гостям нашей страны не нарушать правопорядок и не создавать конфликтные, провокационные ситуации", - подчеркнули в пресс-службе МВД.

Как сообщалось, 19 июня в Минске, областных и районных городах прошли пикеты солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента республики, ОМОН и милиция задержали десятки участников.

Так, на пикеты вышли в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Жлобине, Лиде, Бобруйске, Солигорске, Барановичах, Молодечно, Речице и других белорусских городах. При этом о пикетах заранее не объявляли ни политические и оппозиционные деятели, ни активисты в социальных сетях

В том числе были задержаны журналисты "Радио Свобода", Reuters, порталов TUT.BY и Onliner.by и других СМИ. При этом задержания проводились людьми в штатском.

В четверг в Минске также прошел семичасовой пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост. Участники пикета выстроились в пятикилометровую очередь вдоль главного проспекта Минска - проспекта Независимости. Водители поддерживали участников пикета сигналами.

В Беларуси 19 июня завершился этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, можно проводить без разрешения властей. Среди альтернативных кандидатов больше всего подписей собрал экс-банкир Виктор Бабарико. В четверг он также был задержан, как и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

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Беларусь, МВД.

Автор:

Телеграф
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