Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв в Киеве: будет проведено всестороннее расследование причин
Взрыв в Киеве: будет проведено всестороннее расследование причин
Взрыв на Позняках: в ГСЧС опубликовали оперативную информацию
Взрыв на Позняках: в ГСЧС опубликовали оперативную информацию
"Ливерпуль" не смог одолеть "Эвертон"
"Ливерпуль" не смог одолеть "Эвертон"
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас

Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах

Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
05:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: belrynok.by
Сын соперника Александра Лукашенко на президентских выборах Эдуард Бабарико был арестован.

В Минске помещен под стражу сын соперника Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Эдуард Бабарико. Так же, как и его отец, Виктор Бабарико отправлен в СИЗО без раскрытия обстоятельств уголовного дела. Сообщается, что об этом не говорит даже его адвокат, ссылаясь на подписку о неразглашении, передает “Голос Америки”.

Виктор Бабарико, который считается главным соперником действующего главы Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах, был задержан ранее, 18 июня. Комитет госконтроля Беларуси назвал его “руководителем противоправной деятельности”, но не уточнил, какой именно. За неделю до этого были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял до выдвижения в президенты. Лукашенко объявил, что в Беларуси “удалось предотвратить Майдан”.

После задержания и ареста Виктора Бабарико по всей Беларуси тысячи людей проводят акции протеста, выстраиваясь в живую “цепь солидарности” вдоль улиц городов. В субботу были задержаны 270 человек, которые принимали участие в протестах.

Адвокат сообщил о предъявлении обвинения сопернику Лукашенко

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
03 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
04 Напал со спины: в Кировоградской области злоумышленник ударил полицейского ножом
05 "Дальше будет": меч монумента "Родина-мать" украсили ЛГБТ-флагом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правящая партия Сербии победила на парламентских выборах
Правящая партия Сербии победила на парламентских выборах
Дело МН17: В Гааге возобновляются слушания
Дело МН17: В Гааге возобновляются слушания
Трамп раскритиковал &quot;Северный поток-2&quot;
Трамп раскритиковал "Северный поток-2"
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь