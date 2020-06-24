На Красной площади в Москве состоялся парад: кто из мировых лидеров приехал

В Россию на парад приехали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Парады в честь 75-летия победы проходят 24 июня в 28 городах России. Во многих других городах проводят праздничные мероприятия в других форматах, в том числе в виде торжественного шествия, передает ТАСС.

Так, первый в этом году военный парад в РФ устроили в Южно-Сахалинске. Военный парад также ранее начался в Самаре на площади имени Куйбышева. Парад, в котором приняли участие более 2 тыс. человек и более 100 единиц техники, в том числе 23 самолета и вертолета, прошел в Екатеринбурге.

В 10:00 по Киеву начался “парад Победы” на Красной площади в Москве. Президент РФ Владимир Путин произнес речь и объявил минуту молчания.

Позже перед трибунами на Красной площади начали шествие 13 расчетов армий мира — военнослужащие Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По данным агентства, в Москву с утра начали прибывать иностранные лидеры для участия в этих мероприятиях.

“В столице уже собрались ”президент Абхазии“ Аслан Бжания, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Беларуси Александр Лукашенко, ожидается прибытие сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, "президента“ (самопровозглашенной — ред.) Южной Осетии Анатолия Бибилова”, - отмечает агентство.

Ранее стало известно, что премьер-министры Армении, Японии и президент Азербайджана не приедут на парад Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский ранее также заявил, что он бы не поехал на парад Победы в Москву.