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Шаман, который обещал "выгнать Путина", признан политзаключенным

Шаман, который обещал "выгнать Путина", признан политзаключенным
23:59 Чт, 25 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
В России "шамана" Александра Габышева, который обещал "выгнать Путина", признали политзаключенным.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным "шамана" Александра Габышева, который обещал "выгнать Путина".

Об этом сообщает сообщение центра.

Правозащитный центр “Мемориал” признал политическим заключенным жителя отдаленного региона Якутия Александра Габышева, которого российские власти преследует за попытку провести обряд “изгнания Путина”. Правозащитники считают, что Габышева, который называет себя шаманом, лишают свободы учитывая его политические и религиозные убеждения.

Указано, что ранее депутат Госдумы от Якутии Федот Тумус попросил генерального прокурора России Игоря Краснова вмешаться в дело Габышева, которого принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер. Также освобождения Александра Габышева требует правозащитная организация Amnesty International.

“Неспособность следствия за девять месяцев предъявить Габышеву обвинение по уголовному делу свидетельствует в пользу его невиновности”, — говорится в заявлении “Мемориала”.

Напомним, в России шамана, который обещал “выгнать Путина”, признали “опасным для себя и окружающих”.

Сам “шаман” подал жалобу в Европейский суд по правам человека из-за незаконного перемещения его в психоневрологический диспансер.

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Россия, Владимир Путин, Шаман.

Автор:

Телеграф
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