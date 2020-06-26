Лукашенко: Москвичи ринулись в Беларусь

Президент Беларуси заявил, что в Минске из-за россиян дорожают квартиры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил рост цен на квартиры в Минске действиями россиян, которые готовы их покупать.

Об этом сообщает Белта.

По его словам, жители РФ "уже поняли, что Беларусь - это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям".

"Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - отметил Лукашенко.

"Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - сказал он.