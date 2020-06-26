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Лукашенко надумал "решительно" менять Конституцию Беларуси

Лукашенко надумал "решительно" менять Конституцию Беларуси
17:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
По словам текущего президента Беларуси, у него на руках несколько вариантов изменения Конституции, но он считает их недостаточно "решительными".

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает представленные ему несколько вариантов обновленной Конституции страны недостаточно решительными.

Об этом он заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия", сообщает БЕЛТА.

"Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что изменения в основной документ страны можно внести за два года.

Лукашенко заявил, что ему удалось "подрезать крылья ворюгам"

В то же время Лукашенко убежден, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад.

Как известно, парламент Беларуси назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020 года.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике не будут переноситься, несмотря на эпидемию коронавируса. По его словам, они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

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Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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