Лукашенко: "Единственный союзник России - Беларусь"

Александр Лукашенко считает, что Беларусь сейчас единственный союзник РФ.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что РБ остается единственным союзником России "в сложившейся геополитической обстановке".

Сообщил Лукашенко в эфире государственного телеканала "Беларусь-1".

"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь. Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего - политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", - заявил президент.

Лукашенко также дал оценку отношениям Беларуси с ЕС.

"Они (Европейский союз - ред УП) не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе - война в Украине, нормандский формат в Минске - повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли".

Лукашенко добавил, что Беларусь "зажата между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны - Россия, с другой - Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга - Украина, воюющая Украина".