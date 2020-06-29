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Лукашенко: "Единственный союзник России - Беларусь"

Лукашенко: "Единственный союзник России - Беларусь"
02:16 Сегодня Телеграф Украинская правда
Александр Лукашенко считает, что Беларусь сейчас единственный союзник РФ.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что РБ остается единственным союзником России "в сложившейся геополитической обстановке".

Сообщил Лукашенко в эфире государственного телеканала "Беларусь-1".

"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь. Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего - политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", - заявил президент.

Лукашенко также дал оценку отношениям Беларуси с ЕС.

"Они (Европейский союз - ред УП) не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе - война в Украине, нормандский формат в Минске - повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли".

Лукашенко добавил, что Беларусь "зажата между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны - Россия, с другой - Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга - Украина, воюющая Украина".

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Россия, Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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