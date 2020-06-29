Изменения в конституции: Российские власти сообщают о высоких явки во время "голосования"

В России отчитались о явке на голосовании за изменения в конституцию страны.

В России официально заявляют о высоких явках участников досрочного голосования в референдуме по изменениям в конституцию страны.

Как пишет Радио Свобода со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РФ, в течение первых трех дней досрочного голосования в нем приняли участие более 28 процентов избирателей.

При этом оппозиционер Алексей Навальный из собственного опыта многих избирательных кампаний исключает, что реальное участие в досрочном голосовании могла составить более чем 7-12 процентов.

"Некоторые пользователи соцсетей в России сообщают, что им на телефоны приходят смс-сообщения о том, что они зарегистрированы для электронного голосования, хотя они не подавали заявок. А еще в первый день досрочного голосования несколько человек сообщили, что им удалось проголосовать и онлайн, и физически на участке; ЦИК России назвала это провокацией", - сообщает издание.

В двух из российских регионов, Москве и Нижегородской области, устроили также возможность электронного голосования. По нему заявляют, что участие в этом голосовании уже приняли более 76 процентов от числа тех, кто зарегистрировался. Российская же оппозиция заявляет, что выборы через интернет невозможно контролировать, и это значительно повышает возможность фальсификаций.

Напомним: президент РФ Владимир Путин инициировал внесение изменений в Конституцию в январе. Тогда же он заявил, что поправки – а их более 200 – должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требует. Поправки уже одобрены Государственной думой и Советом федерации (обеими палатами парламента России), а также региональными законодательными собраниями.

Среди наиболее обсуждаемых изменений – приоритет российской конституции над международным правом и «обнуление» президентских сроков, которое в случае одобрения поправок позволит Путину еще дважды избираться на должность президента и потенциально остаться на посту президента до 2036 года.