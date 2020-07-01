Выборы в Беларуси: ЦИК сняла с президентской гонки оппозиционного кандидата

Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало из-за нехватки подписей. Об этом сообщает "Наша Ніва".

"Таким образом, на этом этапе кампании экс-глава ПВТ Валерий Цепкало очевидно покидает гонку. Он предоставил более 160 000 подписей, но многие из них, особенно собранные в крупных городах, признали недействительными", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК, Цепкало собрал более 75 из 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты.

После проверок подписей ЦИК установила, что Виктор Бабарико собрал 165 744 подписей, Александр Лукашенко - более 1,9 млн, Анна Конопацкая - 146 588, Сергей Черечня - 143 109, Андрей Дмитриев - 106 841, Светлана Тихановская - 104 757.

Как сообщалось, парламент Беларуси назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике не будут переноситься из-за эпидемии коронавируса. По его словам, они должны состояться в соответствии с предусмотренными Конституцией сроками.