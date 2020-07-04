Акция солидарности с политзаключенными: в Беларуси спецназ провел массовые задержания

В Бресте силовики задержали активистов на акции солидарности с политзаключенными.

В Бресте акция солидарности с политзаключенными режима президента республики Александра Лукашенко закончилась массовыми задержаниями.

Сообщает Tut.by.

Около 50 человек собрались в городском парке Бреста, где проходил праздничный концерт ко Дню независимости Беларуси. Издание отмечает, что участники акции не выкрикивали лозунгов, а просто "шли и хлопали в ладоши". Позже к ним подъехали несколько микроавтобусов, из них выбежали сотрудники ОМОНа и задержали пятерых человек.

"3 июля в Бресте проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости. Сотрудниками милиции обеспечивается охрана общественного порядка. За совершение административных правонарушений сотрудниками милиции задержаны 7 граждан, в отношении которых начат административный процесс", - сообщили в пресс-службе силовиков.