Пандемия коронавируса: В РФ за сутки обнаружили более 6,5 тыс случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 6509 случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерло 176 человек. Всего в РФ зафиксировано 707301 больной. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф".

"За последние сутки в России выявлено 6509 больных новой коронавирусной инфекцией (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в 85 регионах, из них 1778 случаев (27,3%) - активно, у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране... выявлено 707 301 больной в 85 регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 176 летальных случаев.

"За весь период в России от коронавируса умерли 10 843 человека. За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 8805 человек. Всего в стране выздоровели 481316 человек", - сообщили в Минздраве РФ.

Как сообщалось ранее, в Минздраве Украины назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.