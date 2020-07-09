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Выборы в Беларуси: Евросоюз заявляет, что преследования оппозиции должны прекратиться

Выборы в Беларуси: Евросоюз заявляет, что преследования оппозиции должны прекратиться
13:59 Сегодня Телеграф Укринформ
Евросоюз уделяет большое внимание развитию ситуации в Беларуси накануне выборов президента, запланированных на 9 августа, и ждет официального приглашения для наблюдения за их процессом.

"Мы обеспокоены ограничениями относительно свободы собраний и высказываний, а также сообщениями о задержании участников мирных протестов, блогеров и журналистов.

Преследования и притеснения в адрес ведущих кандидатов от оппозиции должны прекратиться. Фундаментальные свободы должны уважаться, и каждый кандидат или избиратель должен иметь возможность воспользоваться собственными гражданскими и политическими правами.

Мы ожидаем, что власти Беларуси как можно скорее пригласит нас для наблюдения за предстоящими президентскими выборами", - заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, выступление которого обнародовано на мультимедийном портале ЕС.

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Он напомнил, что Евросоюз призвал власть Беларуси к немедленному освобождению всех незаконно задержанных граждан и внимательно будет следить за этими выборами с целью поддержки суверенитета, независимости Беларуси и свободы для ее граждан.

Высокий представитель ЕС отметил, что страна активно участвует в программе Восточного партнерства. При этом для Беларуси ЕС остается вторым по объемам торговым партнером, и дальнейшее развитие торговли и экономического сотрудничества отвечает интересам обеих сторон. Кроме того, 1 июля вступило в силу соглашение между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима, что принесло очевидные преимущества гражданам.

Боррель заметил, что в условиях, когда между Европейским Союзом и Беларусью нет обязывающего правового двустороннего соглашения, европейская сторона считает важным формализовать приоритеты таких отношений. Они должны включать политический «пакет», в частности соблюдение прав человека, ядерную безопасность, обеспечивать прозрачность и ответственность в двусторонних отношениях.

"Мы должны оставаться открытыми для дальнейшего развития наших отношений с Беларусью и продолжать поддерживать суверенитет и независимость Беларуси. Такое развитие может основываться на позитивных шагах в таких сферах, как демократия, верховенство права, права человека и фундаментальные свободы. В этом контексте президентские выборы 9 августа будут очень важными для ... определения наших дальнейших отношений", - подчеркнул Боррель.

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ЕС, Выборы, Беларусь.

Автор:

Телеграф
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