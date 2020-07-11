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Гибель группы Дятлова: Генпрокуратура РФ назвала причины и "закрыла вопрос"

Гибель группы Дятлова: Генпрокуратура РФ назвала причины и "закрыла вопрос"
Обновлено 19:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Группа Дятлова в Свердловской области в 1959 году погибла от лавины, к такому выводу пришла проверка Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Москве в субботу заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрей Курьяков, пишет федеральное агентство ТАСС.

"Все телесные повреждения (погибших туристов) характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину", — сказал Курьяков.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова.

По словам Курьякова, в ходе проверки был проведен сравнительный анализ травм всех туристов. Все они, кроме Золотарева, Дубинина и Тибо-Бриньоля, погибли от переохлаждения. Так, Курьяков отметил, что у Золотарева были сломаны ребра.

"Эксперты это объяснили на примере теннисного шарика. Когда определяются телесные повреждения, общее правило следующее: в месте приложения силы и происходит деформация костей, тканей. Куда мы нажимаем, там и деформация", — сказал Курьяков, уточнив, что при такой логике непонятно, каким образом у Золотарева возникли повреждения ребер.

"Но если мы возьмем шарик, создадим опоясывающую нагрузку и сверху надавим, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Соответственно, если сверху, со всех сторон, давил снег (три-четыре метра снега, это примерно полтонны снега), то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были", — отметил заместитель начальника управления Генпрокуратуры. По его словам, это позволило сделать вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы.

Генеральная прокуратура попросила Главное управление МЧС по Свердловской области и губернатора региона Евгения Куйвашева принять меры, чтобы обезопасить склон, где в 1959 году погибли туристы группы Дятлова, сообщил Курьяков.

"Склон лавиноопасен, это факт. Поэтому были подготовлены две информации: в адрес Главного управления МЧС по Свердловской области и в адрес губернатора Свердловской области, была детально расписана опасность этого склона, предложено принять меры в рамках компетенции для обеспечения безопасности", — сказал Курьяков.

Уральский федеральный университет (УрФУ) рекомендовал туристам отказаться от экспедиций на перевал Дятлова, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. "Учитывая результаты экспертизы, возможную опасность склона и климатические особенности местности, университет рекомендует туристам воздержаться от походов к обследованной территории", — сказали в пресс-службе.

По словам Курьякова, вопрос о причинах гибели туристов из группы Дятлова закрыт. "С точки зрения государственного органа, проверка завершена, к выводам она пришла, и по этим выводам приняты меры. И хотелось тут же подчеркнуть, что сейчас объем полномочий для того, чтобы сделать такие выводы, есть только у органов прокуратуры. Потому что у нас нет сроков давности, есть возможность проведения экспертиз, и мы обязаны защищать права граждан... Формально это финал. Вопрос закрыт", — сказал Курьяков.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

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Россия, Лавина, Группа Дятлова.

Автор:

Телеграф
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