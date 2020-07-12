Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Европейские послы передали на Донбасс гумпомощь для военных и врачей
Европейские послы передали на Донбасс гумпомощь для военных и врачей
Итоги 11 июля: коронавирус, реакция Мендель на слухи о беременности и протесты в России
Главные события 11 июля
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье

Политолог объяснил, почему Путин не планирует "присоединять" ОРДЛО

Политолог объяснил, почему Путин не планирует "присоединять" ОРДЛО
00:37 Сегодня Телеграф УНИАН
Эксперт считает, что для Путина «идеальный вариант» – оставить эту территорию в подвешенном состоянии.

Москва не может присоединить оккупированные районы Донбасса к РФ по целому ряду причин.

Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Прежде всего, по мнению эксперта, это будет факт ирредентизма – сепаратизма при поддержке соседнего государства, – который ляжет еще одним камнем на шею путинской вертикали.

«Присоединять эти территории Путин не будет. Кроме того, что это связано с большим количеством дипломатических и каких угодно еще потерь, это еще и важно с экономической точки зрения. Это черная дыра, где живет 2-3 миллиона людей, которая производит то, что не нужно – угля в России и своего завались, спрос на него падает», – пояснил политолог.

Он считает, что для Путина «идеальный вариант» – оставить эту территорию в подвешенном состоянии. «Чтобы это была зона влияния Москвы, а платил за разбитые тарелки Киев. При том, что там будет полностью зависимое от Кремля руководство, они будут голосовать так, как нужно Москве», – отметил Орешкин.

Эксперт считает, что Путину невыгодно способствовать реинтеграции ОРДЛО в Украину.

«Это же для Путина смерть. Если Донбасс вернется, то все скажут, что он трус, слабак, баба. И весь его милитаристский патриотический электорат глубоко разочаруется. Поэтому будет так – ни два, ни полтора», – добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
02 Как по состоянию ногтей определить проблемы со здоровьем
03 Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали
04 "Он был одним из лучших": Илон Маск пообщался с семьей выдающегося конструктора Королева
05 Штормовое предупреждение: на западе Украины опять ожидается повышение уровня воды в реках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп о НАТО: Я не хочу выходить
Трамп о НАТО: Я не хочу выходить
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Коронавирус в Молдове: заболело уже свыше 19 тысяч человек
Коронавирус в Молдове: заболело уже свыше 19 тысяч человек
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь