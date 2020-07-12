Политолог объяснил, почему Путин не планирует "присоединять" ОРДЛО

Эксперт считает, что для Путина «идеальный вариант» – оставить эту территорию в подвешенном состоянии.

Москва не может присоединить оккупированные районы Донбасса к РФ по целому ряду причин.

Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Прежде всего, по мнению эксперта, это будет факт ирредентизма – сепаратизма при поддержке соседнего государства, – который ляжет еще одним камнем на шею путинской вертикали.

«Присоединять эти территории Путин не будет. Кроме того, что это связано с большим количеством дипломатических и каких угодно еще потерь, это еще и важно с экономической точки зрения. Это черная дыра, где живет 2-3 миллиона людей, которая производит то, что не нужно – угля в России и своего завались, спрос на него падает», – пояснил политолог.

Он считает, что для Путина «идеальный вариант» – оставить эту территорию в подвешенном состоянии. «Чтобы это была зона влияния Москвы, а платил за разбитые тарелки Киев. При том, что там будет полностью зависимое от Кремля руководство, они будут голосовать так, как нужно Москве», – отметил Орешкин.

Эксперт считает, что Путину невыгодно способствовать реинтеграции ОРДЛО в Украину.

«Это же для Путина смерть. Если Донбасс вернется, то все скажут, что он трус, слабак, баба. И весь его милитаристский патриотический электорат глубоко разочаруется. Поэтому будет так – ни два, ни полтора», – добавил он.