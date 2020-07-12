Атака хакеров на Бундестаг: России грозят новые санкции

Германское правительство предложило ЕС ввести санкции в связи с кибератакой на немецкий парламент, в которой подозревает российских хакеров. Об этом сообщает dpa со ссылкой на ответ правительства на запрос фракции левых в Бундестаге.

"Федеральное правительство предложил странам-членам ЕС совместно ввести санкции из-за масштабной хакерской атаки на Бундестаг пять лет назад", - говорится в сообщении.

Предложение было внесено 3 июня, решение еще не принято. В случае введения санкций это стало бы первым случаем применения режима киберсанкций ЕС, одобренного в 2017 году.

Федеральное правительство исходит из того, что к хакерской атаке на Бундестаг был причастен специалист российской военной разведки ГРУ. Генпрокурор выдал ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина 5 мая. Его считают подозреваемым в качестве члена группы APT28, ответственного за хакерскую атаку на немецкий Бундестаг в апреле-мае 2015 года.

Правительство ФРГ подало предложения по санкциям в рамках ЕС, представив "исчерпывающий пакет доказательств, собранных по результатам расследования немецких следственных органов и на основе разведывательной информации и общедоступных источников".

Как сообщалось, крупнейшая в истории кибератака против Бундестага была совершена в мае 2015 года. Компьютеры в многочисленных офисах депутатов и в офисе канцлера Ангелы Меркель были заражены шпионским программным обеспечением. Парламенту пришлось усовершенствовать защиту IT-системы Бундестага против кибератак.

Канцлер Меркель с трибуны Бундестага недавно говорила о "серьезных доказательствах" участия России в этой атаке.