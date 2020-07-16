Уже есть более сотни задержанных: в Москве и Питере прошли акции против "обнуления" Путина

Согласно сообщению в Telegram-канале Mash, в столице России Москве акции начались в 19:00.
"Народу было не очень много, после все переросло в стихийное шествие – часть участников перекрыла улицу в районе улицы Петровка (буквально легли на землю). После начались задержания, в автозаках побывало уже не менее 30 человек", – говорится в сообщении.
Аналогичная акция состоялась и в Санкт-Петербурге, сообщает "Дождь".
На акцию в Москве вышли 200-300 человек. Силовики погрузили в "автозаки" несколько десятков из них.
Москва не выйдет, Москва наказана pic.twitter.com/aJAIrq9mkp
— Григорий Головин (@GrGolovin) July 15, 2020
Шествие против Порравок Конституции #Москва pic.twitter.com/ty5uYNOAhC
— ༞аспирина таблетка༟ (@aripova_tati) July 15, 2020
Задержания начались в районе улицы Петровка, после того, как часть манифестантов перекрыли автомобильное движение. Позже силовики начали отлавливать отдельных лиц из толпы, стаявшей на тротуаре.
Число задержанных в Москве на акции против поправок к Конституции РФ составило 113 человек, об этом сообщил исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров в Telegram.