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Уже есть более сотни задержанных: в Москве и Питере прошли акции против "обнуления" Путина

Уже есть более сотни задержанных: в Москве и Питере прошли акции против "обнуления" Путина
Обновлено 00:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
На улицах городов РФ проходят акции, организованные противниками поправок в Конституцию, позволяющих действующему президенту Владимиру Путину еще дважды после 2024 года выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

Согласно сообщению в Telegram-канале Mash, в столице России Москве акции начались в 19:00. 

"Народу было не очень много, после все переросло в стихийное шествие – часть участников перекрыла улицу в районе улицы Петровка (буквально легли на землю). После начались задержания, в автозаках побывало уже не менее 30 человек", – говорится в сообщении. 

Аналогичная акция состоялась и в Санкт-Петербурге, сообщает "Дождь". 

На акцию в Москве вышли 200-300 человек. Силовики погрузили в "автозаки" несколько десятков из них. 

Задержания начались в районе улицы Петровка, после того, как часть манифестантов перекрыли автомобильное движение. Позже силовики начали отлавливать отдельных лиц из толпы, стаявшей на тротуаре. 

Число задержанных в Москве на акции против поправок к Конституции РФ составило 113 человек, об этом сообщил исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров в Telegram.

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Москва, Россия, Санкт-Петербург, Протесты.

Автор:

Телеграф
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