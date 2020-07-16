Коронавирус в России: за сутки почти 6,5 тысяч новых случаев

Количество случаев коронавирусной болезни в России превысило 750 тысяч.

В Российской Федерации за прошлые сутки зафиксированы 6 415 новых случаев заражения коронавирусом, общее их количество возросло до 751 612.

Это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

По его данным, более всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки было выявлено в Москве (531 человек), Свердловской области (349), Петербурге (256), Ханты-Мансийском АО (252), Нижегородской области (221), Алтайском крае (215).

С начала эпидемии от COVID-19 в России умерли 11 920 человек, за прошедшие сутки – 167 пациентов. Выздоровели 8426 человек, всего с начала эпидемии – 530 801.

Накануне в верхней палате парламента РФ, Совете Федерации, выявлена новая вспышка коронавируса. У неназванного сенатора тест дал положительный результат. Из дома работают еще трое сенаторов (тест на наличие инфекции у них отрицательный, но повышена температура). Ранее, 3 июля, стало известно, что член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов заразился коронавирусом. При этом 1 июля сенатор вместе с супругой принял участие в голосовании по поправкам к Конституции. На опубликованных фотографиях сенатор позирует с бюллетенем у урны без защитной маски.

Как сообщил московский Департамент здравоохранения, в июне смертность в Москве на 41,6% превысила аналогичный показатель прошлого года. В 90 процентах случаев коронавирусная инфекция стала либо основной, либо сопутствующей причиной смерти.