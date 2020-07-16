Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка
Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка
Верховная Рада собралась на заседание: онлайн-трансляция (Видео)
Рада собралась на заседание: онлайн-трансляция (Видео)
ФИФА обновила рейтинг сборных: Украина входит в топ-25
ФИФА обновила рейтинг сборных: Украина входит в топ-25
Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать
Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать

Коронавирус в России: за сутки почти 6,5 тысяч новых случаев

Коронавирус в России: за сутки почти 6,5 тысяч новых случаев
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Количество случаев коронавирусной болезни в России превысило 750 тысяч.

В Российской Федерации за прошлые сутки зафиксированы 6 415 новых случаев заражения коронавирусом, общее их количество возросло до 751 612.

Это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

По его данным, более всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки было выявлено в Москве (531 человек), Свердловской области (349), Петербурге (256), Ханты-Мансийском АО (252), Нижегородской области (221), Алтайском крае (215).

С начала эпидемии от COVID-19 в России умерли 11 920 человек, за прошедшие сутки – 167 пациентов. Выздоровели 8426 человек, всего с начала эпидемии – 530 801.

COVID-19 забрал жизни 586 890 человек

Накануне в верхней палате парламента РФ, Совете Федерации, выявлена новая вспышка коронавируса. У неназванного сенатора тест дал положительный результат. Из дома работают еще трое сенаторов (тест на наличие инфекции у них отрицательный, но повышена температура). Ранее, 3 июля, стало известно, что член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов заразился коронавирусом. При этом 1 июля сенатор вместе с супругой принял участие в голосовании по поправкам к Конституции. На опубликованных фотографиях сенатор позирует с бюллетенем у урны без защитной маски.

Как сообщил московский Департамент здравоохранения, в июне смертность в Москве на 41,6% превысила аналогичный показатель прошлого года. В 90 процентах случаев коронавирусная инфекция стала либо основной, либо сопутствующей причиной смерти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
02 16 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Глава аппарата ВР написал заявление об отставке
04 "Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка
05 Сколько получают прокуроры в ОГП: Венедиктова назвала цифры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Лето снова &quot;занимает позиции&quot;: в Украину вернется 30-градусная жара
В Украину вернется 30-градусная жара
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
День бухгалтера 16 июля: поздравления в стихах и открытках
День бухгалтера 16 июля: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь