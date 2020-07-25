Она утонула: российская бронемашина не смогла преодолеть Керченский пролив (Видео)

Российская бронемашина БРДМ-2 не смогла преодолеть Керченский пролив во время акции в память о Керченско-Эльтигенском десанте 1943 года. Сообщает Радио Свобода.

"После прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены – он оказался сильнее, чем мы ожидали", – цитируют СМИ пресс-секретаря общественной организации "Военно-техническое общество" Андрея Коннова.

По словам Коннова, штатные системы бронемашины работали, но не справились с объемами поступающей воды.

Экипаж в составе пяти человек был быстро эвакуирован катером МЧС, после этого спасатели еще минут 10 пытались спасти БРДМ,

После инцидента сотрудники МЧС потребовали от двух других машин завершить форсирование. На данный момент решается вопрос о поднятию затонувшей БРДМ.

Соответствующую информацию власти РФ пока не комментировали.

Целью акции, как сообщается, является почтение памяти погибших в боях за Керчь 1943 года. Солдаты СССР тогда форсировали пролив и высадились на побережье Эльтигена (ныне Героевского - ред.), после чего создали плацдарм для дальнейшей переправки солдат Красной армии.