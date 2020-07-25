Скачать
Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Украина ожидает скорейшего подписания соглашения об общем авиапространстве с ЕС
Шмыгаль: Украина ожидает скорейшего подписания соглашения об общем авиапространстве с ЕС
Пропаганда гомосексуализма: когда ждать рассмотрения законопроекта
Пропаганда гомосексуализма: когда ждать рассмотрения законопроекта
Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
40 лет назад не стало Владимира Высоцкого: лучшие песни поэта (Видео)
40 лет назад не стало Владимира Высоцкого: лучшие песни поэта (Видео)

Она утонула: российская бронемашина не смогла преодолеть Керченский пролив (Видео)

Она утонула: российская бронемашина не смогла преодолеть Керченский пролив (Видео)
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Российская бронемашина БРДМ-2 не смогла преодолеть Керченский пролив во время акции в память о Керченско-Эльтигенском десанте 1943 года. Сообщает Радио Свобода.

"После прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены – он оказался сильнее, чем мы ожидали", – цитируют СМИ пресс-секретаря общественной организации "Военно-техническое общество" Андрея Коннова.

По словам Коннова, штатные системы бронемашины работали, но не справились с объемами поступающей воды. 

Экипаж в составе пяти человек был быстро эвакуирован катером МЧС, после этого спасатели еще минут 10 пытались спасти БРДМ, 

После инцидента сотрудники МЧС потребовали от двух других машин завершить форсирование. На данный момент решается вопрос о поднятию затонувшей БРДМ. 

В РФ скандальный священник, захвативший женский монастырь, предупредил о "боевой тревоге"

Соответствующую информацию власти РФ пока не комментировали. 

Целью акции, как сообщается, является почтение памяти погибших в боях за Керчь 1943 года. Солдаты СССР тогда форсировали пролив и высадились на побережье Эльтигена (ныне Героевского - ред.), после чего создали плацдарм для дальнейшей переправки солдат Красной армии. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Керченский пролив, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
02 Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
03 В Индии обнаружили редчайшую желтую черепаху (Видео)
04 Этот тест-иллюзия подскажет Вам, что делать со своим будущим
05 "Большая собака": Haval представил свой новый кроссовер DaGou (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непогода на Прикарпатье: сильный град &quot;вернул зиму&quot; в Яремче (Фото, Видео)
Непогода на Прикарпатье: сильный град "вернул зиму" в Яремче (Фото, Видео)
Невыносимая жара и грозы: прогноз погоды на выходные
Невыносимая жара и грозы: прогноз погоды на выходные
Урожай-2020: какие области лидируют по сбору зерна
Урожай-2020: какие области лидируют по сбору зерна
Что делать при солнечном ожоге у ребенка: советы дерматолога
Что делать при солнечном ожоге у ребенка: советы дерматолога
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь