Лукашенко о задержании "вагнеровцев": Разбираться надо с теми, кто их сюда посылал

Президент Баларуси Александр Лукашенко не поддерживает версию о том, что задержанные в Минске наемники ЧВК "Вагнера" находились в стране транзитом.

"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", - сказал Лукашенко на встрече с главой КГБ и Следственного комитета, передает БелТа

Также он не согласился и объяснением, предоставленным посольством РФ в Минске.

"Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели", - заявил он.

Также Лукашенко добавил, что приезд "вагнеровцев" с целью дальнейшей переброски с ним согласован не был.

"Попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - сказал президент Беларуси.

Он напомнил, что подобное разрешение может выдать лишь президент.

"Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные подозрения те цели, которые группа намечала", - подытожил он.

Как сообщалось, утром 29 июля в Минске задержали 32 боевика частной военной компании "Вагнер". Еще одного наемника задержали в Гомельской области.

Как сообщали белорусские СМИ, боевики прибыли в страну с целью дестабилизации ситуации.

Позже стало известно, что часть боевиков ранее воевала на Донбассе на стороне террористов.

Вечером, 29 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко созвал заседание Совета безопасности и поручил обратиться в российские госорганы за разъяснением.

В связи с задержанием "вагнеровцев", МИД Беларуси пригласил послов Украины и РФ на совещание.