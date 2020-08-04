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Лукашенко о земельной реформе в Украине: Зачем нам повторять чужие ошибки и растить криминал

Лукашенко о земельной реформе в Украине: Зачем нам повторять чужие ошибки и растить криминал
16:00 Сегодня Телеграф Фото: belta.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал земельную реформу в Украине и заявил, что не видит необходимости в приватизации земель.

Веками для Беларуси, по его словам, сельское хозяйство являлось визитной карточкой страны.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БелТА.

Лукашенко считает, что в земельной реформе нет никакой необходимости.

"Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст. Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?", - заявил он.

Как сообщалось, в Украине в марте этого года открыли рынок земли. Согласно принятому закону, полноценно он заработает с июля 2021 года. 

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Земельная реформа.

Автор:

Телеграф
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