В России во время военных учений обрушился мост: десятки пострадавших

В Еврейской автономной области в России во время проведения военных учений обвалился понтонный мост. Пострадали около 20 человек, о причинах аварии не сообщается.

Авария произошла в поселке имени Тельмана Смидовичского района, где проходили учения железнодорожных войск. Возводили понтонный мост, конструкция обрушилась, задев людей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Местные власти сообщают, что военные никого не допускают на место аварии и сами разбирают завалы, так как сами возводили понтонный мост.

В минобороны России сообщили, что причиной обрушения вероятней всего стало то, что одна из опор конструкции не выдержала нагрузки и упала. По одной из версий, во время возведения моста могли нарушить технику безопасности.

Как сообщалось, российская бронемашина БРДМ-2 не смогла преодолеть Керченский пролив во время акции в память о Керченско-Эльтигенском десанте 1943 года.