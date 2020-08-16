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Минобороны Беларуси стягивает войска к границе с Литвой

Минобороны Беларуси стягивает войска к границе с Литвой
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МО РБ
Беларусь перебрасывает войска на границу с Литвой для проведения обучения близ БелАЭС в Гродненской области.

"С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман". Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Минобороны страны.

В сообщении также отмечается, что "подразделения 147, 1146 и 740 зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве".

Кроме того, "в рамках батальонного тактического учения личный состав 103 воздушно-десантной бригады (базируется в Витебске - ред) выдвинется на полигон "Гожский", где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков государственной границы", проинформировали в министерстве.

Миноброны также анонсировало танковые учения вблизи границы с Литвой.

"Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад", - говорится в сообщении.

"В настоящее время войска занимают районы по учению на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач", - отмечается в заявлении.

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Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на митинге в его поддержку и припугнул собравшихся "чернокожими, желторотыми и белобрысыми" солдатами НАТО.

"Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и наша родная Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдём на поводу, мы погибнем как государство и как нация", - заявил он.

Ранее Лукашенко распорядился перебросить витебских десантников к западной границе, в Гродно.

В НАТО ответили на заявления Лукашенко о перебрасывании сил Альянса в Восточную Европу.

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Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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