Ситуация в Минске: люди пришли к изолятору на Окрестина (Видео)

Тысячи протестующих пришли к изолятору временного содержания (ИВС) на улице Окрестина в столице Беларуси.

Участники митинга скандируют "Свободу!" и "Трибунал". Многотысячный митинг в сквере около ИВС на Окрестина продолжается несколько часов, передают белорусские СМИ и телеграм-каналы.

Как сообщалось, после митинга на площади Независимости колонна протестующих с национальными бело-красно-белыми флагами направилась к следственному изолятору (СИЗО) на улице Володарского в Минске.

Там насчитывалось около 5-7 тысяч протестующих. После акции они направились к ИВС на улицу Окрестина, куда доставляли задержанных после разгона митингов 9-11 августа.

Когда протестующие пришли к изолятору, волонтеры, которые там дежурят, выстроились цепью, чтобы колонна не смогла идти дальше.

У изолятора на Окрестина в Минске продолжают находиться люди. Большая толпа пришла сюда несколько часов назад и не думает расходиться. Их отгородили волонтеры, ближе пустили только журналистов. Это договоренность с администрацией изолятора. pic.twitter.com/zmF3NKVxYu — Mash (@mash_breaking) August 17, 2020

Волонтеры рассказали митингующим, что у них есть договоренности с руководством ИВС на передачу воды, еды и медикаментов. По их словам они боятся срыва этого соглашения, так как иначе "задержанным будет еще хуже". Именно этим они оправдывали свои многочисленные просьбы не подходить близко к зданию изолятора.

В МВД Беларуси ранее заявили о завершении работы по освобождению задержанных участников протеста. Последнюю информацию об этом опубликовала представитель министерства Ольга Чемоданова в своем Телеграм-канале.