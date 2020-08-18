Скачать
Вторник, 18.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине
Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине
Ситуация в Минске: люди пришли к изолятору на Окрестина (Видео)
Ситуация в Минске: люди пришли к изолятору на Окрестина (Видео)
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Ничего лишнего: Даша Астафьева показала себя настоящую (Фото)
Даша Астафьева показала себя настоящую (Фото)

Ситуация в Минске: люди пришли к изолятору на Окрестина (Видео)

Ситуация в Минске: люди пришли к изолятору на Окрестина (Видео)
00:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Тысячи протестующих пришли к изолятору временного содержания (ИВС) на улице Окрестина в столице Беларуси.

Участники митинга скандируют "Свободу!" и "Трибунал". Многотысячный митинг в сквере около ИВС на Окрестина продолжается несколько часов, передают белорусские СМИ и телеграм-каналы. 

Как сообщалось, после митинга на площади Независимости колонна протестующих с национальными бело-красно-белыми флагами направилась к следственному изолятору (СИЗО) на улице Володарского в Минске.

Там насчитывалось около 5-7 тысяч протестующих. После акции они направились к ИВС на улицу Окрестина, куда доставляли задержанных после разгона митингов 9-11 августа. 

Когда протестующие пришли к изолятору, волонтеры, которые там дежурят, выстроились цепью, чтобы колонна не смогла идти дальше. 

 

Волонтеры рассказали митингующим, что у них есть договоренности с руководством ИВС на передачу воды, еды и медикаментов. По их словам они боятся срыва этого соглашения, так как иначе "задержанным будет еще хуже". Именно этим они оправдывали свои многочисленные просьбы не подходить близко к зданию изолятора.

Правозащитники: во время протестов в Беларуси погибло не менее пяти человек

В МВД Беларуси ранее заявили о завершении работы по освобождению задержанных участников протеста. Последнюю информацию об этом опубликовала представитель министерства Ольга Чемоданова в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что по состоянию на 14:00 17 августа в изоляторах временного содержания остаются 122 задержанных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Других выборов не будет": Лукашенко на вертолете прилетел на завод, куда идут колонны протестующих (фото, видео)
02 Новые выборы в Беларуси: Лукашенко пошел на уступки и назвал условия
03 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
04 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
05 "Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев": Навальный потроллил Лукашенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп прокоментировали ситуацию в Беларуси: детали
Трамп прокоментировали ситуацию в Беларуси: детали
Протесты в Беларуси: все шахты &quot;Беларуськалия&quot; остановили свою работу
Протесты в Беларуси: шахты "Беларуськалия" остановили работу
Коронавирус: В Китае зарегистрировали первую вакцину от COVID-19
Коронавирус: В Китае зарегистрировали первую вакцину от COVID-19
&quot;Когда ждать альбома?&quot;: Адель ответила на волнующий всех вопрос
"Когда ждать альбома?": Адель ответила на волнующий всех вопрос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь