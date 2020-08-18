Первый среди дипломатов: посол Беларуси в Словакии подал в отставку

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня подал заявление об отставке. За несколько дней до этого он записал видеообращение, в котором поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку на фоне протестов в Беларуси. Он первым из белорусских дипломатов поддержал акции протеста в стране. Об этом он сообщил в комментарии изданию TUT.BY во вторник, 18 августа.

По его словам, в МИД Беларуси считают, что указанная в его заявлении гражданская позиция "вышла за эти рамки".

"Я ушел в отставку. Это логичный шаг, потому что как посол я назначен действующим президентом и должен проводить его политику", – сказал Лещеня.

В МИД Беларуси пояснили, что решение об отставке должен принять глава государства Александр Лукашенко.

Напомним, бывший помощник Лукашенко Игорь Лещеня первым среди дипломатов выступил в поддержку протестующих. Он заявил, что "шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан".

Как сообщалось, к протестующим в Беларуси присоединились сотрудники МИД Беларуси Вячеслав Козаченок и Елена Попанева.

Накануне стало известно, что Украина впервые в истории отзывает посла из Беларуси. Игорь Кизим отправился в Киев на консультации для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности.