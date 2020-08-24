Беларусь не будет пропускать граждан Украины без загранпаспорта

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что с 1 сентября украинцы смогут пересекать границу только с заграничными паспортами. Об этом сообщает Naviny.by.

С 1 сентября из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключат паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт).

Отмечается, что граждане Украины, следующие в Беларусь с внутренними паспортами, а также с ID-картами, не будут пропущены через госграницу.

Ранее, телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина состоялся сегодня днем.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко направил поздравления по случаю Дня Независимости Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-президенту Леониду Кучме.