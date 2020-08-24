Беларусь не будет пропускать граждан Украины без загранпаспорта

С 1 сентября из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключат паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт).
Отмечается, что граждане Украины, следующие в Беларусь с внутренними паспортами, а также с ID-картами, не будут пропущены через госграницу.
Ранее, телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина состоялся сегодня днем.
Также сообщалось, что Александр Лукашенко направил поздравления по случаю Дня Независимости Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-президенту Леониду Кучме.