Сделка между Израилем и ОАЭ: Путин поговорил с Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху достигнутой накануне договоренности между Израилем и ОАЭ. Передает пресс-служба Кремля.

"Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договорённости Израиля и ОАЭ о полной нормализации двусторонних отношений. С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе израильской стороны.

"Рассмотрена ситуация в Сирии. Отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении в целях противодействия международному терроризму. Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества", — заявили в Кремле.

Как известно, президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ подписали соглашение о полной нормализации двусторонних отношений.

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Впрочем сделка вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества.

Всемирный совет мусульманских общин (ВСМО) выразил поддержку ОАЭ после заключения соглашения с Израилем о нормализации отношений.

В свою очередь глава Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил в субботу, что период всеобъемлющих и нормальных арабо-израильских мирных отношений может быть достигнут только тогда, когда палестинский народ обретет свободу и независимость.