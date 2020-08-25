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В Верховном суде Беларуси отказались обжаловать результаты выборов

В Верховном суде Беларуси отказались обжаловать результаты выборов
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф
В Верховном суде Беларуси отказали трем экс-кандидатам в президенты в возбуждении дел по жалобам по результатам выборов: жалобы в Верховный суд подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. Об этом сообщает TUT.by.

Из определений суда следует, что обжаловать решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов, если выборы не признавались ЦИК недействительными, невозможно.

В частности, относительно жалобы Светланы Тихановской, судья Верховного суда Анатолий Терех установил, что в суд Тихановская обратилась с жалобой, в которой указала, что 14 августа 2020 года решением ЦИК отказано в удовлетворении ее жалобы о признании недействительными выборов президента Беларуси.

Полагая, что в удовлетворении жалобы отказано необоснованно, Тихановская просила решение ЦИК отменить и признать выборы президента, состоявшиеся 9 августа 2020 года, недействительными в целом по республике. 

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Верховный суд отмечает, что решение о признании выборов недействительными принимается Центральной комиссией. Тихановская воспользовалась своим правом, предусмотренным Избирательным кодексом, обратившись в Центральную комиссию с жалобой о признании выборов президента недействительными. Постановлением Центральной комиссии от 14 августа 2020 года в удовлетворении жалобы Тихановской отказано.

Поэтому Верховный суд принял решение отказать в возбуждении дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

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Все по теме:

Выборы, Митинг, Беларусь, ЦИК.

Автор:

Телеграф
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