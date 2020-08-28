Лукашенко: За свое мнение в Беларуси не начнут "ломать людей".

Ситуация с протестами в Беларуси стабилизируется, заявил в пятницу, 28 августа, президент страны Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область, пишет БелТА.
В ходе визита на предприятие он отметил, что все производства должны работать в равных условиях.
"Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству - не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что за свое мнение в Беларуси не начнут "ломать людей".
"Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть. Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в отношении страны началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки.
24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.
Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы.