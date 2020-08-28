Лукашенко: За свое мнение в Беларуси не начнут "ломать людей".

В последние дни акции противников Лукашенко действительно стали гораздо менее многочисленными, но не прекратились.

Ситуация с протестами в Беларуси стабилизируется, заявил в пятницу, 28 августа, президент страны Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область, пишет БелТА.

В ходе визита на предприятие он отметил, что все производства должны работать в равных условиях.

"Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству - не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что за свое мнение в Беларуси не начнут "ломать людей".

"Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть. Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в отношении страны началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.