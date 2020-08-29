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Путин: РФ считает легитимными выборы президента Беларуси

Путин: РФ считает легитимными выборы президента Беларуси
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф
РФ признала легитимность результатов президентских выборов в Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что поздравил Александра Лукашенко с победой. "Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. 

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях. 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Ранее сообщалось, в США жертвами урагана "Лора" в штатах Луизиана и Техас стали 14 человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

Также сообщалось, что Перу в пятницу продлило чрезвычайное положение еще на 90 дней из-за участившихся случаев коронавируса.

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Все по теме:

Беларусь, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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