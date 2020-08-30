Протесты в Минске: боевая техника вошла в город (Видео)

На фоне проведения белорусской оппозицией многотысячной акции "Марш мира и независимости", в Минск введена боевая техника.

Соответствующие видео появились в соцсетях местных СМИ и оппозиционных каналах.

В частности, отмечается, что из микрорайона Уручье в сторону центра Минска движется военная техника на гусеничном ходу, предположительно, БМП-2.

Напомним, по данным СМИ, на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Президенты РФ и Беларуси провели телефонный разговор, в котором подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.