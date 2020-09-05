Задержание студентов: Белорусы снова вышли на протесты

В Минске проходит новая акция протеста на поддержку арестованных студентов прямо внутри Минского лингвистического университета 4 сентября. Об этом сообщает ряд белорусских Telegram-каналов: NEXTA Live, Onliner и Наша Нива.

По информации СМИ, сейчас в центре белорусской столицы находится несколько сотен студентов, к ним присоединились и преподаватели университетов.

Люди объединяются в колонну, выкрикивая лозунги и держа бело-красно-белые флаги.

Отдельные протестующие спели духовный гимн страны "Купалинка".

Известно как минимум о двух задержанных.

Новые протесты спровоцированы вчерашними задержаниями студентов Минского лингвистического университета: когда омоновцы ворвались в холл заведения и начали выносить молодежь.

При этом администрация вуза стояла рядом и просто наблюдала за происходящим. 1 сентября, в День знаний, белорусские студенты прошли колонной с бело-красно-белыми флагами в центр Минска. Тогда силовики жестко задерживали отдельных участников, буквально охотясь на молодежь по всей столице.