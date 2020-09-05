Задержание студентов: Белорусы снова вышли на протесты

По информации СМИ, сейчас в центре белорусской столицы находится несколько сотен студентов, к ним присоединились и преподаватели университетов.
Люди объединяются в колонну, выкрикивая лозунги и держа бело-красно-белые флаги.
Отдельные протестующие спели духовный гимн страны "Купалинка".
Известно как минимум о двух задержанных.
Новые протесты спровоцированы вчерашними задержаниями студентов Минского лингвистического университета: когда омоновцы ворвались в холл заведения и начали выносить молодежь.
При этом администрация вуза стояла рядом и просто наблюдала за происходящим. 1 сентября, в День знаний, белорусские студенты прошли колонной с бело-красно-белыми флагами в центр Минска. Тогда силовики жестко задерживали отдельных участников, буквально охотясь на молодежь по всей столице.