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"Перехват разговора" Берлина и Варшавы: в Госдуме РФ верят в подлинность записи

"Перехват разговора" Берлина и Варшавы: в Госдуме РФ верят в подлинность записи
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
В Государственной думе РФ не сомневаются в истинности якобы "перехваченного Беларусью разговора" между Берлином и Польшей об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает РИА "Новости". 

По его словам, запись еще нужно проверить, но она создает впечатление достоверного.

"Конечно, надо его проверить на подлинность. Но это дело уже специальных служб и лабораторий. Но на меня он произвел впечатление как весьма достоверный, тем более что он был обнародован не нашим государством и не нашими спецслужбами... Думаю, что он настоящий", - заявил Калашников.

Запись якобы перехваченных Беларусью переговоров, на которых представители официальных "Варшавы" и "Берлина" с несвойственными полякам именами Майк и Ник хвалят Лукашенко и договариваются "отвадить Путина от Беларуси", была обнародована государственными белорусскими медиа в пятницу вечером.

Разговор, который длится 59 секунд и больше похож на пародию, впрочем, не вызвал доверия в соцсетях. Об этом свидетельствуют многочисленные шуточные видео и коллажи, обыгрывающие сюжет "перехваченного разговора" и российско-белорусских переговоров.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

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"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". 

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Россия, Беларусь, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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