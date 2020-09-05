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57-й день протестов: жители Хабаровска провели очередную акцию в поддержку Фургала (Видео)

57-й день протестов: жители Хабаровска провели очередную акцию в поддержку Фургала (Видео)
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф
В Хабаровске 5 сентября началась очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.

Демонстранты собрались у здания правительства Хабаровского края на площади Ленина с традиционными уже лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть!" и прошли по центральным улицам города. Они требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске.

Согласно данным, приведенным мэрией города на акцию вышло менее тысячи человек. 

"В краевой столице прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. На площадь Ленина вышла едва ли тысяча человек", - сказано в сообщении на сайте мэрии. 

Впрочем, местное издание dvhab оценило число участников в 5 тысяч, 

"По оценкам очевидцев, в субботнем митинге приняли участие около 5 000 человек. Примерно такое же количество хабаровчан собралось и на прошлой неделе", - пишет издание. 

С 9 июля протесты в Хабаровске проходят ежедневно, наиболее массовые по субботам. После снятия в регионе ограничений на массовые мероприятия, которые были введены из-за пандемии коронавируса, организаторы протеста в поддержку Фургала подали уведомление в мэрию города о проведении согласованного митинга 12 сентября с 70 тысячами участников.

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Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.   

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца. 

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия". 

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Протесты, Хабаровск, Сергей Фургал.

Автор:

Телеграф
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