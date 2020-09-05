57-й день протестов: жители Хабаровска провели очередную акцию в поддержку Фургала (Видео)

В Хабаровске 5 сентября началась очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.

Демонстранты собрались у здания правительства Хабаровского края на площади Ленина с традиционными уже лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть!" и прошли по центральным улицам города. Они требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске.

Согласно данным, приведенным мэрией города на акцию вышло менее тысячи человек.

"В краевой столице прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. На площадь Ленина вышла едва ли тысяча человек", - сказано в сообщении на сайте мэрии.

Впрочем, местное издание dvhab оценило число участников в 5 тысяч,

"По оценкам очевидцев, в субботнем митинге приняли участие около 5 000 человек. Примерно такое же количество хабаровчан собралось и на прошлой неделе", - пишет издание.

С 9 июля протесты в Хабаровске проходят ежедневно, наиболее массовые по субботам. После снятия в регионе ограничений на массовые мероприятия, которые были введены из-за пандемии коронавируса, организаторы протеста в поддержку Фургала подали уведомление в мэрию города о проведении согласованного митинга 12 сентября с 70 тысячами участников.

Субботний Хабаровск pic.twitter.com/JQyz9YmEi2 — распад и неуважение (@VictorKvert2008) September 5, 2020

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".