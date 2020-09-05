57-й день протестов: жители Хабаровска провели очередную акцию в поддержку Фургала (Видео)

Демонстранты собрались у здания правительства Хабаровского края на площади Ленина с традиционными уже лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть!" и прошли по центральным улицам города. Они требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске.
Согласно данным, приведенным мэрией города на акцию вышло менее тысячи человек.
"В краевой столице прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. На площадь Ленина вышла едва ли тысяча человек", - сказано в сообщении на сайте мэрии.
Впрочем, местное издание dvhab оценило число участников в 5 тысяч,
"По оценкам очевидцев, в субботнем митинге приняли участие около 5 000 человек. Примерно такое же количество хабаровчан собралось и на прошлой неделе", - пишет издание.
Хабаровск. 57-й день.
"Банду Путина под суд!", "Питин-вор украл Фургала". pic.twitter.com/QQibLdcmrJ
— Грани.Ру (@GraniTweet) September 5, 2020
С 9 июля протесты в Хабаровске проходят ежедневно, наиболее массовые по субботам. После снятия в регионе ограничений на массовые мероприятия, которые были введены из-за пандемии коронавируса, организаторы протеста в поддержку Фургала подали уведомление в мэрию города о проведении согласованного митинга 12 сентября с 70 тысячами участников.
Субботний Хабаровск pic.twitter.com/JQyz9YmEi2
— распад и неуважение (@VictorKvert2008) September 5, 2020
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.
После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца.
20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".