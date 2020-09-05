Протесты в Беларуси: в Минске проходит "Женский марш мира" (Видео)

В центре Минска проходит акция протеста под названием "Женский марш мира".

По информации очевидцев и белорусских СМИ, участницы акции собрались возле Комаровского рынка, а затем колонной направились к проспекту Независимости.

"Среди протестующих ходят силовики в штатском, с рациями, замечаний никому не делают", - информирует портал tut.by.

Некоторые женщины держат в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят протестующим в знак поддержки.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.