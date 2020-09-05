"Надели капюшон, дали маску и положили на заднее сиденье": соратница Тихановской рассказала, как ее вывезли в Польшу

Соратница лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской и член президиума белорусского оппозиционного Координационного совета Вольга Ковалькова рассказала, как власти страны вывозили ее к границе с Польшей.

На пресс-конференции в Польше днём 5 сентября Ковалькова рассказала, что её вывезли из страны, пишет Радио Свобода.

Соратница оппозиционного политика Светланы Тихановской утверждает, что в изолятор на Окрестина в Минске к ней пришли представители властей и сказали, что если она останется в Белоруссии, то её еще долго не выпустят из тюрьмы.

"Меня посадили в машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли", - рассказала Ковалькова, добавив, что её позднее доставили на погранпереход "Брузги" под Гродно, где она перешла границу.

Ковалькова заметила, её вывезли из Беларуси, как Светлану Тихановскую.

"Это становится плохой привычкой властей - вывозить или не пускать белорусских граждан в нашу страну", - сказала она журналистам.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

5 сентября в центре Минска прошла очередная акция протеста под названием "Женский марш мира".