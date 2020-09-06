Скачать
Воскресенье, 06.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Дождь не помешал: на протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек (Видео)
Дождь не помешал: на протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек (Видео)
В зоне ООС погибли двое украинских военных
В зоне ООС погибли двое украинских военных
Гол Кравца - в обзоре матча Колос - Динамо (Видео)
Гол Кравца - в обзоре матча Колос - Динамо (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)

Дождь не помешал: на протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек (Видео)

Дождь не помешал: на протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек (Видео)
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
На масштабную акцию в Минске вышло около 100 тысяч человек. По данным очевидцев, люди продолжают стягиваться к проспекту Независимости с соседних улиц.

Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и движутся в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.

Первые группы людей подошли к оцеплению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него.

Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.

Вместе с тем, в городе начались перебои с интернетом.

Как передает "Интерфакс", в разных районах города резко упала скорость передачи данных мобильного и домашнего беспроводного интернета сразу у нескольких мобильных операторов. Фактически, загружать интернет-страницы и пользоваться мессенджерами невозможно.

Протесты продолжаются: в Минске перекрыли проспект Независимости, к резиденции Лукашенко согнали бронетехнику (Видео)

Тем временем мобильный оператор А1 подтвердил, что скорость передачи данных была снижена по требованию властей.

"По распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным", - говорится в сообщении оператора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 6 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Кулеба о дальнейших отношениях с Беларусью: Если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ
03 "Самая низкая цена за последние пять лет": Шмыгаль рассказал, сколько украинцы будут платить за газ в октябре
04 Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
05 "Я культурная пиявка": в США профессор признала, что она не чернокожая и была отстранена от занятий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве рассказали, сколько медиков заболело COVID-19
В Минздраве рассказали, сколько медиков заболело COVID-19
Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь