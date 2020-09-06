Дождь не помешал: на протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек (Видео)

Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и движутся в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.
Первые группы людей подошли к оцеплению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него.
Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.
Вместе с тем, в городе начались перебои с интернетом.
Минск сегодня pic.twitter.com/juoP1o6oS3
— Victor Kuhnovets (@vicktop55) September 6, 2020
Как передает "Интерфакс", в разных районах города резко упала скорость передачи данных мобильного и домашнего беспроводного интернета сразу у нескольких мобильных операторов. Фактически, загружать интернет-страницы и пользоваться мессенджерами невозможно.
#Минск #Беларусь #протестСдувается :-)#уходи #Лукашенко #Тихановская pic.twitter.com/2PXIxWeyqS
— Олексій Данішевський (@Aleks_Dan) September 6, 2020
Тем временем мобильный оператор А1 подтвердил, что скорость передачи данных была снижена по требованию властей.
"По распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным", - говорится в сообщении оператора.