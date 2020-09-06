Дождь не помешал: на протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек (Видео)

На масштабную акцию в Минске вышло около 100 тысяч человек. По данным очевидцев, люди продолжают стягиваться к проспекту Независимости с соседних улиц.

Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и движутся в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.

Первые группы людей подошли к оцеплению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него.

Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.

Вместе с тем, в городе начались перебои с интернетом.

Как передает "Интерфакс", в разных районах города резко упала скорость передачи данных мобильного и домашнего беспроводного интернета сразу у нескольких мобильных операторов. Фактически, загружать интернет-страницы и пользоваться мессенджерами невозможно.

Тем временем мобильный оператор А1 подтвердил, что скорость передачи данных была снижена по требованию властей.

"По распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным", - говорится в сообщении оператора.