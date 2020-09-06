Протесты в Минске: неизвестные с дубинками избивают людей, силовики проводят задержания (Видео)

В частности участников акций задерживают в парке Победы, на площади Свободы и возле Дворца Независимости.
Как сообщалось, в Минске проспекты в центре города перегорожены силовиками и спецтехникой, некоторые площади оцеплены колючей проволокой.
На проспекте Победителей бросаются на людей с дубинками.
Видео: https://t.co/veVzDuxTdz pic.twitter.com/MKyNSEAHuM
— Новая Газета (@novaya_gazeta) September 6, 2020
Подходы к резиденции президента во Дворце Независимости оцеплены военными и людьми в черном камуфляже без опознавательных знаков, также там выстроились десять БТР.
Минск, Немига. Парень убегает от силовиков и ложится на землю. Неизвестный подбегает и бьет его дубинкой. Девушка пытается закрыть его своим телом. pic.twitter.com/HByJnZgh63
— TUT.BY (@tutby) September 6, 2020
Закрыты на вход и выход центральные станции метрополитена.
Минск. Ни милицейских жетонов, лица закрыты, битьë окон, полный беспредел. Бандитский режим в действии. pic.twitter.com/BOV9yLCYFG
— Юрий Бондаренко (@vozvr) September 6, 2020
Позор
Неизвестные и силовики тащат женщину в автозак, она кричит. На фоне слышны голоса других женщин, которые просят отпустить ее. #минск pic.twitter.com/wDZD6yNCm8
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 6, 2020
В разных районах города резко упала скорость передачи данных мобильного и домашнего беспроводного интернета сразу у нескольких мобильных операторов. Фактически, загружать интернет-страницы и пользоваться мессенджерами невозможно.