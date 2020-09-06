Протесты в Минске: неизвестные с дубинками избивают людей, силовики проводят задержания (Видео)

Белорусские силовики начали проводить массовые задержания в Минске, где проходит многотысячная акция протеста. На фоне этого неизвестные в балаклавах и с дубинками избивают людей.

В частности участников акций задерживают в парке Победы, на площади Свободы и возле Дворца Независимости.

Как сообщалось, в Минске проспекты в центре города перегорожены силовиками и спецтехникой, некоторые площади оцеплены колючей проволокой.

На проспекте Победителей бросаются на людей с дубинками. Видео: https://t.co/veVzDuxTdz pic.twitter.com/MKyNSEAHuM — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 6, 2020

Подходы к резиденции президента во Дворце Независимости оцеплены военными и людьми в черном камуфляже без опознавательных знаков, также там выстроились десять БТР.

Минск, Немига. Парень убегает от силовиков и ложится на землю. Неизвестный подбегает и бьет его дубинкой. Девушка пытается закрыть его своим телом. pic.twitter.com/HByJnZgh63 — TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

Закрыты на вход и выход центральные станции метрополитена.

Минск. Ни милицейских жетонов, лица закрыты, битьë окон, полный беспредел. Бандитский режим в действии. pic.twitter.com/BOV9yLCYFG — Юрий Бондаренко (@vozvr) September 6, 2020

Позор Неизвестные и силовики тащат женщину в автозак, она кричит. На фоне слышны голоса других женщин, которые просят отпустить ее. #минск pic.twitter.com/wDZD6yNCm8 — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 6, 2020

В разных районах города резко упала скорость передачи данных мобильного и домашнего беспроводного интернета сразу у нескольких мобильных операторов. Фактически, загружать интернет-страницы и пользоваться мессенджерами невозможно.