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Митинги в Беларуси: в Минске силовики задержали еще одного члена Координационного совета

Митинги в Беларуси: в Минске силовики задержали еще одного члена Координационного совета
07:28 Сегодня Телеграф
6 сентября в Беларуси прошел Марш единства — акция в поддержку задержанных белорусов и за независимость Минска от влияния Москвы.

6 сентября во время протестов, которые прошли в Минске 6 сентября, был задержан представитель оппозиционного Координационного совета Андрей Егоров.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Координационного совета.

"Сегодня около 14:00 в районе ул. Чеботарева задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна" , - говорится в сообщении.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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