Митинги в Беларуси: в Минске силовики задержали еще одного члена Координационного совета

6 сентября во время протестов, которые прошли в Минске 6 сентября, был задержан представитель оппозиционного Координационного совета Андрей Егоров.
Об этом сообщает Телеграмм-канал Координационного совета.
"Сегодня около 14:00 в районе ул. Чеботарева задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна" , - говорится в сообщении.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже месяц продолжаются протесты и забастовки.
С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
Оппозиция объявила о создании Координационного совета для обеспечения мирной передачи власти.