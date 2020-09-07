Митинги в Беларуси: в Минске силовики задержали еще одного члена Координационного совета

6 сентября в Беларуси прошел Марш единства — акция в поддержку задержанных белорусов и за независимость Минска от влияния Москвы.

6 сентября во время протестов, которые прошли в Минске 6 сентября, был задержан представитель оппозиционного Координационного совета Андрей Егоров.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Координационного совета.

"Сегодня около 14:00 в районе ул. Чеботарева задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна" , - говорится в сообщении.