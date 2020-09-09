Стало известно, в чем обвиняют Колесникову

Член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова проходит по делу о захвате власти.

По словам адвоката, Колесникова является первым членом Координационного совета, который проходит подозреваемым по данной статье.

Об этом в комментарии "РИА Новости" сообщила адвокат Людмила Казак.

Адвокат уточнила, что Колесникова является подозреваемой по делу, которое было открыто против Координационного совета по статье о попытке захвата власти (ст. 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь). На сколько задержана оппозиционер пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что белорусская оппозиционерка Мария Колесникова арестована. Она находится в минском СИЗО № 1 на Володарского.