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Угрожали убить или посадить на 25 лет: Колесникова подала заявление в СК

Угрожали убить или посадить на 25 лет: Колесникова подала заявление в СК
12:56 Сегодня Телеграф Фото: news.tut
Колесникова написала заявление в Следственный комитет Беларуси с просьбой возбудить уголовные дела против задержавших ее сотрудников силовых структур.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова обратилась в Следственный комитет по факту похищения и угроз. Заявление передала ее адвокат.

Об этом сообщает TUT.BY.

В заявлении указали, что Колесниковой надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу.

"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет", - говорится в заявлении.

В документе также вказано, что после того, как она порвала свой паспорт, ее посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд.

7 сентября очевидец в Минске сообщила, что Колесникова была похищена и ее увезли в неизвестном направлении.

8 сентября белоруская оппозиционерка была задержана на границе с Украиной, а позже стало известно, что ее пытались насильно вывезти из страны — тогда Колесникова порвала свой паспорт.

Колесникова находится в минском СИЗО, она проходит по делу о захвате власти.

В тот же день задержание Марии Колесниковой прокомментировал Лукашенко: он заявил, что та сама хотела уехать из страны. На это отец оппозиционерки заявил, что Мария не собиралась покидать Беларусь.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Светлана Тихановская, Мария Колесникова.

Автор:

Телеграф
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