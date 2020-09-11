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Лукашенко собирается в Москву повидаться с Путиным: названа дата

Лукашенко собирается в Москву повидаться с Путиным: названа дата
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф
Александр Лукашенко впервые с начала протестов в Беларуси покинет страну и посетит Москву для встречи с Путиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 сентября посетит с визитом Москву. Там у него запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, это будет рабочий визит.

" У него (Лукашенко, - ред.) будет общение с президентом Путиным", - сказал Песков.

Он также уточнил, что подписания документов, совместной пресс-конфереции или заявлений не планируется.

Встреча Лукашенко с Путиным была запланирована еще до поездки российского премьера Михаила Мишустина в Минск 3 сентября. Тогда белорусский глава заявил, что увидится с президентом РФ и "расставит все точки над "і"".

Во время разговора с россиянином Лукашенко, в частности, заявил о якобы фальсификации отравления Навального, снова вспомнил Украину и пригрозил соседним странам армией.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси вспыхнули масштабные протесты. Митингующие не согласны с результатами выборов, в стране уже месяц продолжаются акции и забастовки. Власти жестоко подавляют протесты и массовые собрания.

Президент России Владимир Путин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах. После чего лидеры не единожды созванивались и договаривались о личной встрече. 

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Все по теме:

Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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