С улицей Сталина: российский пансионат в стилистике ГУЛАГа вызвал бурное обсуждение в сети

В Вознесенском районе Нижегородской области России открыли базу отдыха стилизованную под "ГУЛАГ". Об этом сообщает NewsRoom24.ru.

"Построили такие маленькие бараки, разбили территорию пансионата на улицы – в честь Берии, Сталина и других. Висят портреты руководства НКВД – Ягоды, Ежова… И кругом лагерная стилистика - жуть", - рассказала одна из очевидцев.

В соцсетях к появлению такого дома отдыха отнеслись отрицательно, напомнив, что система ГУЛАГа стала одним большим застенком для всего СССР, где в тяжелых условиях работали 4 миллионов человек.

"Вы только посмотрите на статистику, - призвал нижнегородец Олег Крутов. - Только в одном 1938 там погибло 108 000 человек! Такие турбазы - плевок на память тех, кто погиб в сталинских лагерях".

"Эх, не читает нынешнее поколение ни Солженицына, ни Гинзбурга, ни Шаламова. Романтика для них - это сталинский лагерь. Пусть тогда едут отдыхать в настоящую зону. Рядом Мордовия со своими" курортами "за колючей проволокой. Добро пожаловать", - не без сарказма написала Ирина Трушина.

"Экзотики здесь мало, пусть разнообразят тюремной баландой, показательными пытками, лесоповалом. Тошнит от тех, которые наживаются на подобном. Следующий шаг - немножко поджариться в танке на Курской дуге. Мясо с кровью. Как турбаза целиком, остальные - плохой вкус и пошлятина. Простите ", - резюмировал Юрий Петров.