"Марш героев" в Минске: силовики опять жестко задерживают протестующих (Видео)

В Минске люди собираются на "Марш героев". Силовики начали задерживать людей из-за наличия бело-красно-белых флагов.

"На улице Маяковского начались задержания. Неизвестные в балаклавах, с оружием и дубинками задержали несколько человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами", - сообщает TUT.BY на Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что перед началом масштабной акции протеста под названием "Марш героев" в Минск начали стягивать автозаки и военную технику.

Ввод колонны спецтехники вызвал автомобильную аварию.

Минск. Несколько тысяч человек собрались на проспекте Победителей. Люди стоят со стороны торгового центра «Галерея». Скандируют: «Это наш город». Подъехали автозаки, из них выбежали бойцы, люди разбежались, нырнули во дворы. Пока задержанных не выводили. pic.twitter.com/HD1fpdD43i — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

Как сообщалось ранее, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

С тех пор каждые выходные в столице страны проходят массовые акции протеста. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.