"Марш героев" в Минске: силовики опять жестко задерживают протестующих (Видео)

"На улице Маяковского начались задержания. Неизвестные в балаклавах, с оружием и дубинками задержали несколько человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами", - сообщает TUT.BY на Телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что перед началом масштабной акции протеста под названием "Марш героев" в Минск начали стягивать автозаки и военную технику.
Минск pic.twitter.com/buo1umqs5C
— распад и неуважение (@VictorKvert2008) September 13, 2020
Ввод колонны спецтехники вызвал автомобильную аварию.
Минск. Несколько тысяч человек собрались на проспекте Победителей. Люди стоят со стороны торгового центра «Галерея». Скандируют: «Это наш город».
Подъехали автозаки, из них выбежали бойцы, люди разбежались, нырнули во дворы. Пока задержанных не выводили. pic.twitter.com/HD1fpdD43i
— TUT.BY (@tutby) September 13, 2020
Как сообщалось ранее, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
С тех пор каждые выходные в столице страны проходят массовые акции протеста. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.