"Зеленый коридор" для хасидов: Лукашенко хочет договориться с Украиной

"Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.
При этом Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения - украинским святыням - и обратно.
А затем и в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя", - заявила она.
Ситуация на данный момент
Сотни паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси несмотря на ограничения въезда, пока продолжают находиться на границе между украинским и белорусским пунктами пропуска.
Украинские пограничники прогнозируют прибытие еще тысячи паломников-хасидов к границе со стороны Беларуси на Черниговщине, до 700 человек - в Житомирской области и около 1,5 тысячи человек - на Волыни.
Умань, где похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. В 2020 году празднование Рош га-Шана выпадает на 18-20 сентября.