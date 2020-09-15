"Зеленый коридор" для хасидов: Лукашенко хочет договориться с Украиной

Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для совершающих паломничество евреев-хасидов. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

При этом Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения - украинским святыням - и обратно.

А затем и в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя", - заявила она.

Ситуация на данный момент

Сотни паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси несмотря на ограничения въезда, пока продолжают находиться на границе между украинским и белорусским пунктами пропуска.

Украинские пограничники прогнозируют прибытие еще тысячи паломников-хасидов к границе со стороны Беларуси на Черниговщине, до 700 человек - в Житомирской области и около 1,5 тысячи человек - на Волыни.

Умань, где похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. В 2020 году празднование Рош га-Шана выпадает на 18-20 сентября.