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Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли десятки тысяч человек, связь опять глушат

Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли десятки тысяч человек, связь опять глушат
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф
Протестная акция "Марш справедливости" проходит в воскресенье в столице Беларуси Минске. Подобные акции проводятся и в других городах страны, в частности Могилеве, Гродно, Бресте и Гомеле.

Начало марша назначено на 14 часов по местному времени, но людей с флагами начали задерживать еще на пути к месту проведения акции.

По данным портала Tut.by, в акции принимают участие несколько десятков тысяч человек.

В район Верховного суда и Дворца независимости в центре Минска стянуты техника и личный состав МВД и внутренних войск.

В городе снова наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Оператор связи A1 сообщил ТАСС, что скорость мобильного интернета снижена по требованию госорганов.

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Акции протеста в воскресенье проходят также в Гомеле, где протестующим удалось прорвать оцепление, Могилеве, Гродно и Бресте.

Напомним, во время разгона Женского марша в Минске 19 сентября было задержано не менее 390 человек. Позже большинство из них были освобождены из РОВД.

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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