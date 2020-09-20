Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли десятки тысяч человек, связь опять глушат

Протестная акция "Марш справедливости" проходит в воскресенье в столице Беларуси Минске. Подобные акции проводятся и в других городах страны, в частности Могилеве, Гродно, Бресте и Гомеле.

Начало марша назначено на 14 часов по местному времени, но людей с флагами начали задерживать еще на пути к месту проведения акции.

По данным портала Tut.by, в акции принимают участие несколько десятков тысяч человек.

Минск. Так выглядит колонна протестующих, которая движется по Романовской слободе в сторону Немиги. Вторая часть протестующих, которая была у БГУФК, развернулась и тоже идет в этом направлении. pic.twitter.com/TQc6mhnISC — TUT.BY (@tutby) September 20, 2020

В район Верховного суда и Дворца независимости в центре Минска стянуты техника и личный состав МВД и внутренних войск.

Минск. Так выглядит с высоты многотысячная колонна, которая движется от стелы. pic.twitter.com/PHJo0OQmdz — TUT.BY (@tutby) September 20, 2020

В городе снова наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Оператор связи A1 сообщил ТАСС, что скорость мобильного интернета снижена по требованию госорганов.

Акции протеста в воскресенье проходят также в Гомеле, где протестующим удалось прорвать оцепление, Могилеве, Гродно и Бресте.

Напомним, во время разгона Женского марша в Минске 19 сентября было задержано не менее 390 человек. Позже большинство из них были освобождены из РОВД.