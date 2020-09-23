Захарова позабавила сеть заявлением о том, что Россия якобы никогда не разрабатывала "Новичок"

Мария Захарова заявила, что Россия якобы никогда не разрабатывала "Новичок".
"Ни в Советском Союзе, ни в России, в отличии от стран Запада научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось", - заявила она.
В то же время глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что по протоколу ОЗХО были уничтожены все запасы этого вещества.
- Это диета
- Это обмен веществ
- Это сотрудники ФБК
- Это западные спецслужбы
- Это он сам
- Новичок мы давно уничтожили
- Новичок мы никогда не создавали
— вы находитесь здесь — pic.twitter.com/Gg0PtDONlj
— Усы Пескова (@Sandy_mustache) September 23, 2020
Кому верить - непонятно. Это заметили внимательные пользователи Twitter и начали шутить по этому поводу.
"Я действительно запуталась: 1) весь "Новичок" Россия уничтожила 2) в России "Новичка" никогда не было 3) тот, что был, Навальный сделал сам", - написала одна из пользовательниц Twitter.
"4) Это и не "Новичок" был вовсе", "5) Навальный выпил весь уничтоженный госзапас новичка", "Дважды два четыре, в Стране Незнаек и Самоделкиных", "Дальше скажут что Новичок можно купить в любой аптеке", - подхватили остальные.
Еще один интернет-пользователь рассказал, что один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзоянов в СССР еще жив, находится в США и может с легкостью опровергнуть эту ложь.