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Захарова позабавила сеть заявлением о том, что Россия якобы никогда не разрабатывала "Новичок"

Захарова позабавила сеть заявлением о том, что Россия якобы никогда не разрабатывала "Новичок"
Обновлено 21:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Кремль снова распространяет неправдивую информацию об веществе, которым отравили Алексея Навального.

Мария Захарова заявила, что Россия якобы никогда не разрабатывала "Новичок".

"Ни в Советском Союзе, ни в России, в отличии от стран Запада научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось", - заявила она.

В то же время глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что по протоколу ОЗХО были уничтожены все запасы этого вещества.

 

Кому верить - непонятно. Это заметили внимательные пользователи Twitter и начали шутить по этому поводу.

"Я действительно запуталась: 1) весь "Новичок" Россия уничтожила 2) в России "Новичка" никогда не было 3) тот, что был, Навальный сделал сам", - написала одна из пользовательниц Twitter.

Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"

"4) Это и не "Новичок" был вовсе", "5) Навальный выпил весь уничтоженный госзапас новичка", "Дважды два четыре, в Стране Незнаек и Самоделкиных", "Дальше скажут что Новичок можно купить в любой аптеке", - подхватили остальные.

Еще один интернет-пользователь рассказал, что один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзоянов в СССР еще жив, находится в США и может с легкостью опровергнуть эту ложь.

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Все по теме:

Кремль, Сергей Нарышкин, Новичок, Алексей Навальный, Мария Захарова.

Автор:

Телеграф
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