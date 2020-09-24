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Лукашенко уничтожает остатки белорусской оппозиции: пропала адвокат Марии Колесниковой

Лукашенко уничтожает остатки белорусской оппозиции: пропала адвокат Марии Колесниковой
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Сегодня пропала адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак, в сети заподозрили возможную связь с вмешательством Лукашенко.

На странице Виктора Бабарико сообщили, что Людмила Казак, которая является адвокатом Марии Колесниковой уже с 13:50 не выходила на связь.

Добавив, что на завтрашний день, на 11:00 часов, в Минском городском суде ул. Дунина-Марцинкевича 1 планировалось рассмотрение жалобы по решению суда Партизанского района г.Минска по применению меры пресечения по отношению к Марии Колесниковой, на которой Казак должна была присутствовать.

Также сообщалось, что Максима Знака, который ранее оказывал юридическую помощь Светлане Тихановской и Виктору Бабарико уже седьмой день подряд держат в СИЗО.

Защитники Максима Знака адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак, Сергей Зикрацкий и Евгений Пыльченко записали видеообращение, которое есть на страничке у Виктора Бабарико.

В обращении они заявили, что если адвокат рискует оказаться в СИЗО за критику госорганов и говорит о правах, то каким образом защищать интересы клиента.

Отметив, что на месте клиента может быть каждый из нас.

И именно по этой причине данная ситуация касается каждого.

"Сегодня седьмой день голодовки Макса, которой он хочет напомнить людям о ценности права" - сообщили защитники Знака.

 
 
 
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Адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак, Сергей Зикрацкий и Евгений Пыльченко: «Если адвокат рискует оказаться в СИЗО за то, что критикует госорганы и говорит о правах, то как защищать интересы клиента? А на месте клиента может быть каждый из вас. Поэтому ситуация касается каждого. Сегодня седьмой день голодовки Макса, которой он хочет напомнить людям о ценности права».

Виктор Бабарико(@viktar_babaryka)がシェアした投稿 -

Как сообщалось ранее, 9 сентября стало известно, что Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО на Володарского и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса. Арест ей продлен до 8 ноября.

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Людмила Казак.

Автор:

Телеграф
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