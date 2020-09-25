Кавказ 2020: русские на глазах у Путина грохнули ракетой по своим

В Астраханской области военные РФ на учениях "Кавказ 2020" просчитались с запуском зенитной ракеты и ударили по своим позициям. Видео засняли сами же военные.

Произошедшее засняли сами военные и затем, видео появилось в Телеграм канале База.

На видеозаписи видно, как ранее запущенная ракета сбивается с намеченной траэктории и направляется к военным РФ.

В ответ на что, те начали ругатся и как можно скорее покидать тяжелую технику, прячась у колес автомобилей.

Но ракета не зацепила военных и упала в сотне метров от них.

"Еб*ть, будет, видимо, расследование", - сказал один из военнослужащих.

Также в в Телеграм канале отметили, что это не первый случай подобного рода за врем учений "Кавказ".

Несколько недель назад военными был подбит танк Т-19, по которому случайно выстрелил другой танк.

Как сообщалось, ранее один россиянин пострадал, выстрелив в себя из гранатомета.

Также сообщалось, что 25 сентября на учения прибыл и президент РФ Владимир Путин.