Кавказ 2020: русские на глазах у Путина грохнули ракетой по своим

Произошедшее засняли сами военные и затем, видео появилось в Телеграм канале База.
На видеозаписи видно, как ранее запущенная ракета сбивается с намеченной траэктории и направляется к военным РФ.
В ответ на что, те начали ругатся и как можно скорее покидать тяжелую технику, прячась у колес автомобилей.
Но ракета не зацепила военных и упала в сотне метров от них.
"Еб*ть, будет, видимо, расследование", - сказал один из военнослужащих.
Также в в Телеграм канале отметили, что это не первый случай подобного рода за врем учений "Кавказ".
Несколько недель назад военными был подбит танк Т-19, по которому случайно выстрелил другой танк.
Как сообщалось, ранее один россиянин пострадал, выстрелив в себя из гранатомета.
Также сообщалось, что 25 сентября на учения прибыл и президент РФ Владимир Путин.